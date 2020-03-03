События

10:37 03.03.2020

На премьеру балета "Спартак" приглашены Майкл Дуглас и Кетрин Зета Джонс

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"Схiд Опера" (Харьковский национальный театр оперы и балета им. Н.В.Лысенко) пригласил на премьеру балета "Спартак" Майкла Дугласа - голливудского актера и сына самого известного в мировом кинематографе исполнителя роли Спартака, обладателя Оскара и Золотого глобуса Кирка Дугласа.

"Идея пригласить Майкла Дугласа в память о его легендарном отце принадлежит Вадиму Мороховскому, председателю правления Банка Восток как одному из меценатов балета "Спартак". Сам Кирк Дуглас был величайшим филантропом и после своей смерти завещал огромную сумму денег на благотворительность под девизом "Помогать тем, кто не в состоянии помочь себе",- отметил руководитель проекта Игорь Тулузов.

"В память о вашем отце, который создал в кинематографе лучшую роль Спартака, мы хотели бы напомнить всему культурному миру, что великое искусство не знает времени, границ и не имеет препятствий для культурного обмена. Надеемся что ваш визит в Украину, в Харьков на национальную балетную премьеру в наш театр станет примером для других известных актеров, которые несут в этот мир созидание, творчество и талант", - говорится в письме.

Премьера балета состоится 27, 28 марта и 4 и 5 апреля на сцене "Схiд Опера" (г.Харьков). Балетмейстер - постановщик: Георгий Ковтун. На сегодняшний день это самый масштабный мужской балет в Украине. Меценаты и партнеры балета - Банк Восток, Салтовский мясокомбинат, SUNOIL.

Теги: #спартак #схiд #премьера #опера
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