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22:09 02.03.2020

Госпродпотребслужба запретила ввоз животных в Украину из Китая

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Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов защиты потребителей временно запретила ввоз домашних и диких животных из Китая для недопущения заноса на территорию Украины коронавируса.

"С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных", - сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Также в ведомстве добавили, что согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) на территории Гонконга (Китай) зарегистрировали заболевание SARS-CoV-2 у животного (собака).

"Госпродпотребслужба постоянно отслеживает ситуацию по заболеванию животных в мире", - отметили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Теги: #животные #ввоз #украина #госпродпотребслужба #запрет
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