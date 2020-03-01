Пашинян: Первый случай коронавируса выявлен в Армении

В Армении выявлен первый случай коронавируса, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Около двух часов назад, к сожалению, подтвердился первый случай коронавируса. Пациентом оказался 29-летний гражданин Армении, который 28 февраля с супругой вернулся из Ирана", - написал Пашинян в "Фейсбуке".

По его словам, состояние больного оценивается врачами как удовлетворительное.

"На момент обращения в больницу у него была температура. Сейчас температуры нет. Тест на коронавирус у его супруги дал отрицательные результаты. Правительство Армении предпримет необходимые меры, запланированные предписаниями Всемирной организации здравоохранения. Имевшие контакт с пациентом люди будут изолированы", - отметил премьер Армении.

По его словам, для изолированных граждан будут обеспечены "гостиничные, но изолированные условия на высоком уровне".

"Сегодня будет изолировано около 30 граждан", - подчеркнул Пашинян.

Он также сообщил, что в воскресенье будет отменено запланированное на вечер шествие в память погибших во время массовых беспорядков 1 марта 2008 года.