События

10:39 29.02.2020

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

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В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронафирусной инфекцией COVID-19 не зафиксировано, сообщило Министерство здравоохранения страны в субботу.

Там отметили, 28 февраля в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступили 2 сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей.

"В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших лиц, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию", - сообщили в Минздраве.

По состоянию на 29 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 85тыс 187 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39тыс 545 человек.

На территории Европы зарегистрировано 1123 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах (Италия - 888, Германия - 57, Франция - 57, Испания - 32, Великобритания - 19, Хорватия - 5, Австрия - 5, Россия - 2, Финляндия - 2 Швеция - 11, Израиль - 5, Швейцария-10, Греция-4, Грузия - 3, Норвегия- 6, Румыния - 3, Нидерланды - 2, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Азербайджан, Исландия, Литва, Сан-Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).

Теги: #коронавирус #минздрав
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