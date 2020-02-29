События

06:37 29.02.2020

Дело подозреваемого в изнасиловании студентки 60-летнего мужчины передано в суд

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Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительное письмо в отношении 60-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании 18-летней студентки, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. Ч. 1, 2 ст. 152 УК Украины направлено в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 28 декабря 2019 года в Дарницкое управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве обратилась 18-летняя студентка и сообщила об изнасиловании.

Правоохранители установили, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения, накануне познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем человек в собственном доме дважды изнасиловал потерпевшую.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Теги: #изнасилование #злоумышленник #студентка #украина #суд
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