События

23:54 28.02.2020

Находящимся во Франции украинцам в случае возникновения простудных симптомов необходимо ограничить свои передвижения и обращаться в медучреждения

1 мин читать

В посольстве Украины во Франции рекомендуют украинским гражданам, находящимся во Франции или собирающимся ее посетить, в случае повышенной температуры или симптомов простуды ограничить свои передвижения и обращаться в медучреждения, сообщила пресс-служба МИД.

"В случае обнаружения повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по телефону 15. Информационная помощь по коронавирусу предоставляется по телефону "горячей линии" 0800 130 000 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с увеличением на территории Франции количества случаев респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, украинцам, которые относятся к наиболее уязвимым категориям (престарелых и имеющих хронические заболевания) рекомендуют избегать регионов Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes, где зафиксированы случаи заболеваний, избегать контактов с больными, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей и соблюдать личную гигиену.

Также украинцам рекомендуют зарегистрироваться в системе "Друг" по ссылке http://friend.mfa.gov.ua".

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуют безотлагательно обращаться в посольство Украины во Франции по тел.: +33-143-06-07-37, электронной почте: consul_fr@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua", - подчеркнули в ведомстве.

Теги: #коронавирус #франция #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:19 28.02.2020
На внеочередном заседании Верховной Рады будут рассмотрены в том числе кадровые вопросы

На внеочередном заседании Верховной Рады будут рассмотрены в том числе кадровые вопросы

22:56 28.02.2020
Официальных подтверждений о визитах Трампа и Джонсона в Украину, о которых писали СМИ, нет

Официальных подтверждений о визитах Трампа и Джонсона в Украину, о которых писали СМИ, нет

22:49 28.02.2020
Обмен удерживаемыми лицами может состояться до встречи лидеров стран Нормандской четверки, намеченной на апрель

Обмен удерживаемыми лицами может состояться до встречи лидеров стран Нормандской четверки, намеченной на апрель

22:26 28.02.2020
В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

21:23 28.02.2020
Более 800 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

Более 800 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

20:56 28.02.2020
Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

19:30 28.02.2020
Украина рассчитывает на помощь одной из европейских стран в эвакуации оставшихся в Ухане украинцев – Пристайко

Украина рассчитывает на помощь одной из европейских стран в эвакуации оставшихся в Ухане украинцев – Пристайко

17:03 28.02.2020
В Ивано-Франковске вернувшуюся из Италии женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Ивано-Франковске вернувшуюся из Италии женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

16:58 28.02.2020
В Мексике зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

В Мексике зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

15:30 28.02.2020
Коронавирусом в Италии затронуты только 12 из почти 8 тыс. городов

Коронавирусом в Италии затронуты только 12 из почти 8 тыс. городов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

С начала суток боевики провели 4 обстрела, один украинский военнослужащий ранен

Рада соберется на внеочередное заседание 4 марта в 16:00 по требованию президента – пресс-служба парламента

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Турция из-за обострения в Идлибе может перекрыть Босфор и Дарданеллы и отложить развертывание С-400

ПОСЛЕДНЕЕ

56 участникам конфликта на харьковском ТЦ "Барабашово" выдвинуто подозрение в массовых беспорядках - прокуратура

Шевченковский райсуд опроверг заявление "1+1 media" о признании незаконными проведенных СБУ обысков

Пристайко: Граница нашего компромисса - привлечение в совместные патрули на Донбассе "представителей местных общин"

Глава Минэкоэнерго заблокировал назначение главой Госэнергоэффективности победителя конкурса на эту должность

Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

Пристайко соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и заявил Турции о поддержке со стороны Украины – разговор с Чавушоглу

Пристайко предложил руководству ООН отправить в Украину оценочную миссию для размещения на Донбассе миротворцев

С начала суток боевики провели 4 обстрела, один украинский военнослужащий ранен

В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

"Европейская солидарность" под стенами ГБР предостерегла власть против политического преследования Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА