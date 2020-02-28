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14:11 28.02.2020

Подозреваемый в убийстве угрожал гранатой в зале суда в Одессе

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Подозреваемый в убийстве угрожал гранатой в зале суда в Одессе

В Приморском суде Одессы в пятницу пребывающий в СИЗО на протяжении трех лет подозреваемый в убийстве мужчина во время судебного заседания угрожал подорвать себя и всех присутствующих предметом, похожим на гранату, после общения с прокурором области инцидент был исчерпан без последствий.

Как рассказал после инцидента журналистам прокурор Одесской области Максим Вихор, подозреваемый в убийстве мужчина угрожал гранатой или муляжом гранаты, удерживая в заложниках судей и всех присутствующих в зале заседания.

"Этот человек просил встречи с прокурором области… в процессе общения… он согласился отдать гранату", - сказал прокурор, отметив, что материалы дела подозреваемого будут пересмотрены.

Прокурор области рассказал, что подозреваемый просил о личной встрече с ним. "Он (подозреваемый) хочет, чтобы его дело рассматривалось в ускоренном темпе, хочет справедливости. У него есть некоторые вопросы по сбору доказательств на этапе досудебного следствия, также есть вопросы по судебному следствию", - сказал прокурор.

По словам Вихора, судебные заседания по делу этого подозреваемого будут проходить ежедневно.

В свою очередь руководитель ГУ Нацполиции в Одесской области Олег Бех сказал, что правоохранители установят, каким образом подозреваемый получил предположительно взрывоопасный предмет. Также, по его словам, этого человека переведут из СИЗО, где он находился на протяжении 3-х лет, в изолятор временного содержания.

"Переговоры были сложные. Этот человек проходит подозреваемым в убийстве, он сообщил, что не причастен к указанному преступлению, требует немедленно освободить его из-под стражи. Он сообщил, что три года не видел семью", - рассказал начальник полиции.

По словам Беха, подозреваемый вытащил гранату или предмет, похожий на нее, из пакета с продуктами, который ему передали. По словам начальника главка, изъятый у подозреваемого взрывоопасный предмет направлен на экспертизу.

"Нам необходимо время, чтобы мы установили, кто передал ему этот пакет с продуктами, с которым он зашел в зал", - сказал он.

Также Бех сообщил, что в течение нескольких дней правоохранительные органы изучат материалы уголовного производства, по которому он проходит подозреваемым.

Теги: #граната #суд #одесса
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