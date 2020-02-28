Украина ожидает поставку экспресс-тестов на коронавирус во второй декаде марта

Украина ожидает поступления экспресс-тестов на выявление коронавируса во второй декаде марта, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В десятых числах марта мы ожидаем быстрые тесты на коронавирусные инфекции, которые могут использоваться даже за пределами лаборатории", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

При этом Ляшко отметил, что результаты быстрых тестов будут требовать подтверждения.

Он сообщил, что в настоящее время Украина получила тест-системы из Германии в рамках сотрудничества служб эпиднадзора, и этих тест-систм достаточно для обследования около 3000 человек.

По информации главного санврача, ежедневно температурный контроль в пунктах пропуска в Украину проходят около 75-80 тыс. человек и это количество будет возрастать, так как система мониторинга разворачивается.

Ляшко подчеркнул, что граждане, прибывающие с временно неподконтрольных правительству территорий Украины, будут проходить такие же процедуры мониторинга для предотвращения попадания коронавируса в страну, как и граждане, пересекающие западные границы.