У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба.

По его данным, заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное.

"Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", - говорится в сообщении.