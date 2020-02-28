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13:04 28.02.2020

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

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У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба.

По его данным, заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное.

"Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", - говорится в сообщении.

Теги: #рф #коронавирус #азербайджан
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