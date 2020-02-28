События

12:41 28.02.2020

Боец ВСУ ранен на Донбассе в пятницу вследствие обстрелов боевиков

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Боец ВСУ ранен на Донбассе в пятницу вследствие обстрелов боевиков

С начала суток по 12.30 пятницы, 28 февраля, вследствие обстрелов боевиков на Донбассе ранения получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр Министерства обороны страны.

"По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов получил ранение", - сообщил на ежедневном брифинге в Минобороны полковник Максим Праута.

Минувшей ночью боевики из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 20 минут обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил у Водяного, что на Донецком направлении.

"После 7 утра из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по позициям наших войск неподалеку н.п.Новотошковское, что на Луганском направлении. Учитывая продолжительность этого обстрела - почти час - наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями", - рассказал Праута.

Теги: #всу #оос #минобороны
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