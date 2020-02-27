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01:10 27.02.2020

За препятствование журналистской деятельности на депутата районного совета полиция Киевщины открыла уголовное производство

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За препятствование журналистской деятельности на депутата районного совета полиция Киевщины открыла уголовное производство

За препятствование журналистской деятельности на депутата одного из районных советов Киевской области было открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Вчера вечером в полицию поступило заявление от журналиста, который сообщил, что возле здания Обуховского суда депутат районного совета препятствует его профессиональной деятельности. Заявитель отметил, что он выполняя редакционное задание, обратился с вопросами к должностному лицу. Зато тот, выхватив из рук медийщика личный мобильный телефон, требовал удалить отснятое видео", - говорится в сообщении, на официальном сайте  ГУ Нацполиции в Киевской области в среду.

Позже депутат вернул потерпевшему телефон, но предварительно остановив на нем видео запись.

"Следователи Обуховского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Теги: #киевская #украина #полиция #журналист
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