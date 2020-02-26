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12:39 26.02.2020

Студенты из районов возле линии соприкосновения на Донбассе будут получать социальную стипендию

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Студенты из районов возле линии соприкосновения на Донбассе будут получать социальную стипендию

Студенты из районов близ линии соприкосновения на востоке Украины будут получать социальную стипендию, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию", - написал Гончарук в своем Telegram-канале в пятницу.

В частности, ее размер составляет: для студентов учреждений профессионального предвысшего образованием - 890 грн; для студентов высших учебных заведений - 1180 грн; для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 грн.

Теги: #гончарук #ордло #стипендии
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