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21:32 25.02.2020

США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана

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США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против ряда компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана, говорится в заявлении, распространенном во вторник Госдепом США.

"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - отмечается в нем.

В документе не указано, какие именно российские компании или физлица, попали в этот санкционный список Госдепа.

В сообщении госдепа указывается только пять компаний и физлиц в Китае и Турции, которых включили в санкционный список за поддержку ракетной программы Ирана. Госдепартамент в своем заявлении приводит названия только этих китайских и турецкой компании.

В госдепартаменте отмечают, что эти новые ограничительные меры показывают, что США по-прежнему очень обеспокоены работой Ирана над программой по созданию баллистических ракет.

"Введение санкций против этих иностранных организаций происходит в рамках наших усилий, направленных на применение всех доступных мер, чтобы не допустить развитие Ираном его ракетного потенциала", - отмечается в заявлении.

Закон, в рамках которого применены санкции, имеет аббревиатуру INKSNA. Он требует от Соединенных Штатов вводить санкции против иностранных граждан, частных организаций и правительств, которые вовлечены в деятельность по распространению в отношении таких стран, как Иран, КНДР и Сирии.

Теги: #сша #россия #санкции #иран
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