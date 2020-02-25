Новый коронавирус у госпитализированного на Закарпатье мужчины не выявлен

Нового коронавируса у госпитализированного в понедельник на Закарпатье мужчины, который ранее общался с гражданином КНР, не выявили, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в Новых Санжарах во вторник.

"Мужчину госпитализировали вчера, и уже 10 суток длятся клинические проявления. Температура повышена, но не такая, как в случае инфицирования коронавирусом. После клинического и эпидемиологического обследования установили, что случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

Кузин отметил, что ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.

Кроме того, по его словам, в настоящее время на контрольно-пропускных пунктах работают эксперты санитарно-карантинных подразделений, которые проводят скрининг людей, прибывающих прямыми рейсами из Италии.

"Работают эксперты санитарно-карантинных подразделений, которые оперативно смогут оценить эпидемические риски по каждому случаю. Если будет необходимость, по вызову скорой человека госпитализируют в медучреждение инфекционного профиля",- сказал он.

"Что касается автомобильного транспорта, не важно, автобус это или автомобиль - если он едет из Италии, все пассажиры проходят скрининг",- добавил Кузин.

Помимо этого, и.о. гендиректора ЦОЗ подчеркнул, что тест-системы диагностики коронавируса пока не распределили по регионам.

"Тест-системы распределят на протяжении двух-трех дней. Однако не во всех областях есть необходимое оборудование, поэтому регионы, куда не распределят тест-системы, смогут провести необходимое обследование на национальном уровне",- сказал он.