Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии в федеральной земле Тироль, сообщает во вторник телеканал ORF.

По информации телеканала, обоим пациентам по 24 года, это итальянцы, которые проживают в Инсбруке. Оба мужчины обратились к врачу сами с температурой, в настоящее время они изолированы в клинике в Инсбруке.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.