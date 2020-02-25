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14:22 25.02.2020

Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

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Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии в федеральной земле Тироль, сообщает во вторник телеканал ORF.

По информации телеканала, обоим пациентам по 24 года, это итальянцы, которые проживают в Инсбруке. Оба мужчины обратились к врачу сами с температурой, в настоящее время они изолированы в клинике в Инсбруке.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.

Теги: #коронавирус #австрия
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