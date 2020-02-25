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12:57 25.02.2020

С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

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С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины с начала текущих суток, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев нет", - говорится в сообщении.

Согласно сводке обстрел имел место утром. Боевики выпустили несколько мин калибра 82мм по украинским позициям в районе пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь Донецкой области.

Теги: #оос #минобороны #боевики
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