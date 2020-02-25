С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины с начала текущих суток, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев нет", - говорится в сообщении.

Согласно сводке обстрел имел место утром. Боевики выпустили несколько мин калибра 82мм по украинским позициям в районе пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь Донецкой области.