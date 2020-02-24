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14:35 24.02.2020

Со следующей недели освобожденные в результате обмена украинцы начнут получать по 100 тыс. грн материальной помощи - Минветеранов

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Со следующей недели освобожденные в результате обмена украинцы начнут получать по 100 тыс. грн материальной помощи - Минветеранов

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщает, что освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" 29 декабря 2019 года украинцы со следующего понедельника начнут получать по 100 тыс. грн материальной помощи.

"Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны 2 представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены. В четверг - соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления уволенных пленных и примет решение. Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. денежной помощи, и мы, наконец, закроем этот вопрос", - сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

В Минветеранов отмечают, что сопровождение и помощь освобожденным предоставляется и в дальнейшем.

"Продолжается помощь по зубопротезированию и другому восстановлению после травм, полученных в плену. К сотрудничеству привлечены общественные организации и специалисты ряда медицинских учреждений и институтов НАМН Украины", - сказано в сообщении.

Теги: #освобожденные #минветеранов #финпомощь
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