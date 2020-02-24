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01:37 24.02.2020

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении – штаб ООС

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Боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе поселка Кондрашевка Новая, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Около полуночи обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась ... Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитниках Кондрашовки Новой", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в понедельник после полуночи.

В штабе ООС отметили, что данный обстрел является очередной провокацией от незаконных вооруженных формирований.

"Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Это прерогатива исключительно российских оккупационных войск", - напомнили в штабе сил ООС.

Как сообщалось ранее, 23 февраля боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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