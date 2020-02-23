В Николаевской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

В Николаевской области вечером в субботу на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутки, сообщил отдел коммуникации областной нъНациональной полиции.

"Около 18:30 на 115 км автодороги "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевском районе произошло столкновение грузового автомобиля DAF с цистерной с маршрутным микроавтобусом сообщением "Маловарваровка-Центральный рынок", что двигались во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших восьмерых пассажиров, водителя автобуса и водителя грузовика госпитализировали. В микроавтобусе находились 12 человек.

Правоохранители квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.