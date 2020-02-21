В ВОЗ обеспокоены случаями заражения коронавирусом с неясным путем передачи заболевания

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) беспокоит тот факт, что был зафиксирован целый ряд случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, у которых неясен механизм передачи заболевания, заявил в пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Хотя общее количество случаев COVID-19 за пределами КНР остается сравнительно небольшим, но мы (ВОЗ - ИФ) обеспокоены количеством тех случаев, в отношении которых нет ясных данных по передаче (вируса - ИФ), таких как история поездок в КНР или контакт с зараженным лицом", - сказал он.

Гебрейесус уточнил, что за пределами Китая в настоящий момент подтверждены 1152 случаев COVID-19 в 26 странах (больше всего - в Южной Корее) при восьми летальных исходах.

По словам гендиректора, эксперты ВОЗ работают в Пекине, в провинциях Сычуань и Гуандун, а в эту субботу специалисты организации отправятся в Ухань (провинция Хубэй) - эпицентр распространения вируса. Он отметил, что, хотя число случаев заболевания в Хубэе снижается, одновременно наблюдается их рост в провинции Шаньдун, а это не может не вызывать беспокойство у ВОЗ.

В то же время Гебрейесус высказал оптимистический взгляд на меры, предпринимаемые против распространения болезни. "Контрмеры Китая и других стран дают нам шанс сдержать распространения коронавируса", - сказал он.

В китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) в середине декабря 2019 года произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75 567 человек, смертельный исход зафиксирован в 2 239 случаях.