События

18:50 21.02.2020

В ВОЗ обеспокоены случаями заражения коронавирусом с неясным путем передачи заболевания

2 мин читать
В ВОЗ обеспокоены случаями заражения коронавирусом с неясным путем передачи заболевания

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) беспокоит тот факт, что был зафиксирован целый ряд случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, у которых неясен механизм передачи заболевания, заявил в пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Хотя общее количество случаев COVID-19 за пределами КНР остается сравнительно небольшим, но мы (ВОЗ - ИФ) обеспокоены количеством тех случаев, в отношении которых нет ясных данных по передаче (вируса - ИФ), таких как история поездок в КНР или контакт с зараженным лицом", - сказал он.

Гебрейесус уточнил, что за пределами Китая в настоящий момент подтверждены 1152 случаев COVID-19 в 26 странах (больше всего - в Южной Корее) при восьми летальных исходах.

По словам гендиректора, эксперты ВОЗ работают в Пекине, в провинциях Сычуань и Гуандун, а в эту субботу специалисты организации отправятся в Ухань (провинция Хубэй) - эпицентр распространения вируса. Он отметил, что, хотя число случаев заболевания в Хубэе снижается, одновременно наблюдается их рост в провинции Шаньдун, а это не может не вызывать беспокойство у ВОЗ.

В то же время Гебрейесус высказал оптимистический взгляд на меры, предпринимаемые против распространения болезни. "Контрмеры Китая и других стран дают нам шанс сдержать распространения коронавируса", - сказал он.

В китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) в середине декабря 2019 года произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75 567 человек, смертельный исход зафиксирован в 2 239 случаях.

Теги: #коронавирус #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 21.02.2020
Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным общаться между собой - замминистра здравоохранения

Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным общаться между собой - замминистра здравоохранения

14:30 21.02.2020
Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинцев из Уханя имели политическую поддержку

Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинцев из Уханя имели политическую поддержку

13:56 21.02.2020
Зеленский о прибытии эвакуированных из Китая: вчера в некоторых моментах казалось, что Украина - это Европа, только эпохи Средневековья

Зеленский о прибытии эвакуированных из Китая: вчера в некоторых моментах казалось, что Украина - это Европа, только эпохи Средневековья

13:46 21.02.2020
За провокаторами в Новых Санжарах стоят определенные бизнес и политические группировки – глава Полтавской ОГА

За провокаторами в Новых Санжарах стоят определенные бизнес и политические группировки – глава Полтавской ОГА

13:12 21.02.2020
Среди поступивших в брянскую больницу для проверки на коронавирус пассажиров поезда есть россияне, украинцы и белорусы

Среди поступивших в брянскую больницу для проверки на коронавирус пассажиров поезда есть россияне, украинцы и белорусы

12:19 21.02.2020
В Японии недовольны идеей переноса Олимпиады-2020 из Токио в Лондон из-за коронавируса

В Японии недовольны идеей переноса Олимпиады-2020 из Токио в Лондон из-за коронавируса

11:55 21.02.2020
Власти руководствовались прежде всего обеспечением безопасности эвакуированных из Китая украинцев

Власти руководствовались прежде всего обеспечением безопасности эвакуированных из Китая украинцев

11:48 21.02.2020
Обстановка в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из КНР людей, спокойная

Обстановка в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из КНР людей, спокойная

10:44 21.02.2020
Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

09:45 21.02.2020
Вакцину против коронавируса в Китае планируют создать к маю - зампред Госкомздрава КНР

Вакцину против коронавируса в Китае планируют создать к маю - зампред Госкомздрава КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арбитраж ООН признал юрисдикцию рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву - Пристайко

Обстановка в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из КНР людей, спокойная

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток четверга

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека

Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" начала конкурс по выбору главы правления

Арбитраж ООН признал юрисдикцию рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву - Пристайко

Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции

Суд оставил в силе залог в 7 млн грн Бернацкой

В Прилуках полиция устанавливает обстоятельства смерти 5-летнего мальчика, которого нашли повешенным

Эрдоган подтвердил присутствие в Ливии бойцов сирийской оппозиции

ГБР провело 30 обысков в помещениях ГУ Нацполиции в Ривненской обл. из-за исчезновения автомобилей со спецплощадок на 7 млн грн

В 2020 году Минобороны Украины намерено закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн

СБУ совместно с Европолом и Евроюстом блокировали деятельность международной группировки контрабандистов

Kia отзывает более 200 тыс. автомобилей в США из-за недостаточной безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА