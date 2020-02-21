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16:19 21.02.2020

Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным общаться между собой - замминистра здравоохранения

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Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным общаться между собой - замминистра здравоохранения

 Эвакуированные из Уханя лица, а также члены экипажа и сопровождения могут свободно общаться между собой, обсервация касается только помещения, сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве в пятницу.

"Это не карантин, это обсервация. Мы не имеем право изолировать людей, они могут свободно общаться между собой. Обсервация касается только помещения",- сказал он.

По словам замминистра, все люди, находящиеся на обсервации, здоровы, признаки заболеваний отсутствуют.

"Они едят из одноразовой посуды, которую перед утилизацией обрабатывают в соответствии с санитарными нормами. Для эвакуированных организовано отдельное водоснабжение и канализация. Сточные воды также обрабатываются в соответствии с санитарными нормами. Никакой угрозы для окружающих нет", - сказал он.

Коваль также добавил, что пребывание в месте обсервации министра здравоохранения Зоряны Скалецкой не повлияет на работу министерства.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что в настоящее время на территории "Новых Санжар" ситуация в порядке, по периметру работают 320 нацгвардийцев, 70 представителей Национальной полиции и 16 работников ГСЧС.

"Вчера были задержаны 24 наиболее агрессивных лица, 23 из них были идентифицированы и отпущены домой. Одного человека задержали за наиболее дерзкое нарушение общественного порядка. Возбуждено пять уголовных дел, в том числе за разжигание религиозной и межрасовой розни", - добавил он.

Начальник управления пограничного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк в свою очередь прокомментировал ситуацию с пассажирами отцепленного вагона поезда "Киев-Москва", который оставили в Брянске (РФ) на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.

"Граждан сняли с поезда и отправили в больницу. Все пассажиры, в том числе 13 граждан Украины доставлены к месту обсервации",- сказал он.

Теги: #эвакуация #коронавирус #новые_санжары #коваль
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