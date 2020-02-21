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06:44 21.02.2020

Суд избрал меру пресечения еще двум харьковским псевдориелторшам, подозреваемым в серии грабежей

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Суд избрал меру пресечения еще двум харьковским псевдориелторшам, подозреваемым в серии грабежей

В четверг суд избрал меру пресечения еще двум женщинам, подозреваемым в серии грабежей в Харькове, совершенных под видом сотрудников агентства недвижимости (ч.2 ст.186 УК Украины).

"Одной из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 630 тыс. грн, а другой - круглосуточный домашний арест", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, ранее суд взял под стражу еще одну подозреваемую, определив сумму залога 630 тыс. грн.

По данным досудебного следствия подозреваемые сняли два офиса в Харькове якобы для агентства недвижимости и разместили в интернете заведомо ложные объявления о предоставлении в аренду квартир в различных районах города, неподалеку от станций метро. Подозреваемые отвечали на звонки потенциальных арендаторов от имени владельцев квартир и менеджеров агентства недвижимости. Они говорили клиентам, что нужно оплатить первый и последний месяц аренды и приглашали их в офис. Когда клиент приходил в псевдоагентство и доставал деньги, чтобы заплатить, подозреваемые вырывали купюры у него из рук, после чего лично и при помощи "охранников", подавляли сопротивление пострадавших силой и угрозами.

Правоохранители задокументировали 10 эпизодов и проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Харькова.

Теги: #аферисты #суд #харьков
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