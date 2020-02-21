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00:04 21.02.2020

Глава МВД допускает, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес

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Глава МВД допускает, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков даёт понять, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилётом эвакуированных украинцев из Уханя.

В четверг вечером в эфире программы "право на власть" премьер-министр Украины Гончарук отметил, что возникновение противостояния можно пояснять недостаточной коммуникацией власти с людьми. Премьер заверил, что будет ежедневное информирование людей о состоянии эвакуированных украинцев и ситуации в целом.

Вместе с тем, он подчеркнул: "нет никаких оснований считать, что какие-то службы сделали что-то неправильно".

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что она будет находиться на месте и это будет гарантией того, что людям нечего опасаться.

В свою очередь Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны. "Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.

"Яне знаю, что породило такую неоправданную остервенелость", – добавил он.

При этом Аваков подчеркнул, что из сложившейся ситуации все стороны должны вынести урок.

Отвечая на вопрос о том, не усматривает ли он в провоцировании противостояния "уши" отдельных политиков", глава МВД сказал, что у него есть информация о том, кто за этим может стоять: "Уши" политического и бизнес характера".

Премьер-министр, министры здравоохранения и МВД были на связи со студией с места событий.

Теги: #карантин #организаторы #протесты #коронавирус
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