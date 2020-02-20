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19:12 20.02.2020

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, без потерь – штаб ООС

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Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, без потерь – штаб ООС

В течение суток четверга боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с н.п.Новомихайловка - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из 82-мм миномета - 2 мины, а также применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; два раза неподалеку н.п.Павлополь - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета; в районе н.п.Марьинка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом с Лебединским - из 82-мм миномета - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по украинским позициям неподалеку н.п.Новозвановка, где применил миномет калибра 120 мм - 4 мины и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.

Теги: #оос
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