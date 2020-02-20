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19:12 20.02.2020

Евродепутаты отвергли проект бюджета ЕС на 2021-2027 гг.

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Евродепутаты отвергли проект бюджета ЕС на 2021-2027 гг.

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли заявил об отклонении европейскими депутатами предложения главы Евросовета Шарля Мишеля по долгосрочному бюджету ЕС на 2021-2027 годы, которое обсуждается в четверг на внеочередном саммите Евросоюза.

"Представленное предложение неприемлемо для парламента. Мы не можем его принять. Мы не будем голосовать за это предложение. Я был очень ясен", - сказал Сассоли на пресс-конференции после своего выступления по бюджету перед главами государств и правительств стран ЕС.

Он добавил, что Европарламент, конечно, сначала дождется результата работы Европейского совета, чтобы принять соответствующее решение. "Мы надеемся, что результат будет позитивным, и предложение будет на высоте амбиции Европейского союза (...). Но предложение в его нынешнем виде неприемлемо для нас", - подчеркнул глава ЕП.

Он пояснил, что в этом предложении есть много сокращений по традиционным видам политики ЕС.

"Пакет недостаточен для финансирования обязательств, о которых комиссия докладывала парламенту", - отметил Сассоли, указав на то, что с таким бюджетом ЕС не будет способен ответить на важные вызовы, которые его ждут, например, на "Зеленый пакт для Европы".

Такой бюджет, продолжил председатель ЕП, недостаточен для борьбы против неравенства, мотором которой должны быть развитие и экономический рост.

"Мы не хотим видеть закрывающимися предприятия, мы не хотим, чтобы рабочие теряли свою работу. Напротив, мы хотим, чтобы новая модель развития пришла на помощь предприятиям и чтобы создавались рабочие места. Предложение по долголетнему финансовому плану для нас является недостаточным", - заявил Сассоли.

Теги: #бюджет #ес
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