Посольство Украины в Китае находится на постоянной связи с отказавшимися от эвакуации украинцами

Работа украинских дипломатов в Китае продолжается, несмотря на то, что самолет с эвакуированными гражданами улетел в Украину, заявляет спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

"Самолет с эвакуированными гражданами улетел в Украину, а работа наших дипломатов в Китае продолжается. Посольство Украины в КНР - на постоянной связи с украинцами, которые отказались от эвакуации и остались в г.Ухань и других городах. Им оказывают организационную, финансовую и консультативную помощь", - написала Зеленко на странице в Твиттере в четверг.

Она также подчеркнула, что украинскими консулами осуществляется постоянная коммуникация с гражданами Украины, которые сейчас находятся в Китае, в социальных сетях, а также в группах, созданных украинцами в мессенджере WeChat.

"В посольстве в круглосуточном режиме продолжает работать оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которой в режиме реального времени обрабатываются обращения наших соотечественников", - добавила спикер МИД.

Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".