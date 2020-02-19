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12:10 19.02.2020

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди

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В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 20 февраля, в Украине сохранится теплая и спокойная погода с температурой намного выше климатической нормы для этого периода, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг в большинстве областей осадки маловероятны, но в центральных, южных и восточных областях ночью и утром будут возникать туманы. В западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью также в Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории - без осадков. На востоке страны и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в Одесской и Николаевской областях 5-11°. В Карпатах - небольшой снег, температура в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 20 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,2 градусов тепла в 1925 году, а самая низкая ночью – на отметке 25,0 градусов мороза в 1895 году.

В пятницу, 21 февраля, на юго-востоке Украины, днем также и в западных областях ожидается небольшой мокрый снег с дождем; на остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На востоке страны и в Карпатском регионе ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный (на юге и востоке - северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла. В Карпатах – снег; температура ночью и днем 1-6° мороза.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью, утром местами туман. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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