Более 2,3тыс. взрывов зафиксировала СММ ОБСЕ во время боя на Луганщине во вторник

Утром 18 февраля во время патрулирования в районе Золотого Луганской области Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала заметный всплеск числа нарушений режима прекращения огня, включая более 2,3тыс. взрывов.

"Утром 18 февраля примерно с 05:30 до 11:30 во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольного правительству, в 60 км к западу от Луганска) и на его передовых патрульных базах в Кадиевке (бывшее Стахановское подконтрольное правительству, в 50 км к западу от Луганска) и Попасной (подконтрольное правительству, в 69 км к западу от Луганска) - и своими камерами - СММ зафиксировала заметный всплеск числа нарушений режима прекращения огня в этом районе, включая более 2300 взрывов", - говорится в отчете СММ, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Около 12:00 вторника СММ направила беспилотный летательный аппарат большой дальности над районом. Его кадры в настоящее время анализируются.

"СММ следит за ситуацией с безопасностью в этом районе. Все соответствующие наблюдения будут включены в ежедневные отчеты СММ", - говорится в отчете.

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.