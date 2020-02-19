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11:34 19.02.2020

На заседание комитета Рады по нацбезопасности вызвали министра обороны и представителей Генштаба

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На заседание комитета Рады по нацбезопасности вызвали министра обороны и представителей Генштаба

 

На заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для отчета о вчерашнем обострении ситуации на линии столкновения в Луганской области вызвали представителей Генерального штаба Вооруженных сил и министра обороны, рассказала народный депутат и член комитета Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Да, сегодня мы будем рассматривать этот вопрос. Мы пригласили на заседание представителей генштаба и министра обороны", - рассказала Верещук журналистам в среду в кулуарах парламента.

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения и боевые травмы. Позже в тот же день Верещук сообщила, что наступление боевиков на позиции ВСУ станет предметом рассмотрения на парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке в среду.

Теги: #верховная_рада #минобороны #верещук
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