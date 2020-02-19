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11:11 19.02.2020

Вице-спикер Кондратюк инициирует внеочередное заседание Рады по случаю 6-й годовщины Революции достоинства

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Вице-спикер Кондратюк инициирует внеочередное заседание Рады по случаю 6-й годовщины Революции достоинства

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк высказывается за проведение внеочередного пленарного заседания парламента, на котором заслушать отчет о расследовании преступлений против участников Революции достоинства в 2013-2014 годах.

"Я... поддерживаю внеочередное, отдельное заседание Верховной Рады, на котором следует принять специальное заявление о шестой годовщине Революции достоинства и послушать отчет о текущем состоянии расследования преступлений против Майдана", - сказала Кондратюк на пленарном заседании парламента в среду.

Теги: #кондратюк #верховная_рада #революция_достоинства
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