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09:19 19.02.2020

Крымский журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства

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Крымский журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства

Украинский политзаключенный, крымский журналист Николай Семена, ранее осужденный незаконным судом в аннексированном РФ Симферополе, прибыл в Киев, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что… сотрудники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на киевском железнодорожном вокзале встретили освобожденного из незаконного содержания на территории временно оккупированного Крыма Николая Семену", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в среду утром.

По ее словам, журналист по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами, расположенного в Киеве на ул.Верхней, 5.

"Кроме того, после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме", - сообщила Денисова.

Как сообщалось, Железнодорожный райсуд Симферополя 22 сентября 2017 года назначил 67-летнему журналисту условное наказание, а также запретил три года заниматься публичной деятельностью.

Крымское управление ФСБ РФ весной 2016 года возбудило в отношении Семены дело по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета). С репортера взяли подписку о невыезде. Семена также был включен в федеральный список террористов и экстремистов.

Поводом для уголовного преследования стала публикация под заголовком "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма". "Автор сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции", - говорилось в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Гособвинитель в ходе прений просил для Семены три года лишения свободы условно и запрет на публичную деятельность в течение этого времени. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Журналист не признал свою вину, считает дело политически мотивированным.

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что приговор Семене, включающий запрет на журналистскую работу, является нарушением свободы выражения мнений и средств массовой информации. "Это еще один пример ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове", - говорилось в коммюнике, распространенном Брюсселем.

В январе 2020 года суд в аннексированном России Симферополе рассмотрел и удовлетворил ходатайство Семены и адвоката Александра Попкова о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости с последнего.

18 февраля Денисова сообщила, что Семена уже находится на подконтрольной украинскому правительству территории.

Теги: #крым #денисова #семена
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