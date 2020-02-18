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16:49 18.02.2020

Самолет готов прибыть за украинцами в Китай 19 февраля, есть несколько объектов в разных регионах для их двухнедельной обсервации – Гончарук

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Самолет готов прибыть за украинцами в Китай 19 февраля, есть несколько объектов в разных регионах для их двухнедельной обсервации – Гончарук

Самолет за находящимися в китайском Ухане, где зафиксирована вспышка коронавируса, украинцами готов к отправке, и ожидается, что борт прибудет в КНР уже 19 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Весь процесс эвакуации наших людей из Китая - под абсолютным контролем правительства. У нас есть четкий план мероприятий, в том числе и в логистических вопросах, как в Китае, так и в Украине. К самолету в Ухане наши граждане прибудут централизованно и своевременно, в сопровождении украинского консула и китайских специалистов", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента Украины Владимира Зеленского во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Гончарука, сейчас есть несколько объектов в разных регионах страны для принятия людей на двухнедельную обсервацию. Эти объекты подготовлены в соответствии со всеми требованиями безопасности, в полной готовности и другие медучреждения страны.

"Мы принимаем все меры безопасности по недопущению распространения коронавируса. Вся команда, которая будет работать с эвакуированными людьми, уже прошла соответствующее обучение в Центре общественного здоровья. На борт самолета смогут попасть только люди без симптомов заболевания и при предварительном согласии на прохождение 14-дневной обсервации. Весь экипаж и врачи, которые будут сопровождать борт, так же будут находиться на двухнедельной обсервации", - отметил премьер.

В свою очередь президент Зеленский подчеркнул, что Украина обязана вернуть домой своих граждан.

"Это не политический вопрос, а вопрос безопасности наших граждан и безопасности государства. И, по закону, мы должны вернуть своих граждан в Украину", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на брифинге после заседания СНБО Зеленский призвал политиков и журналистов не создавать панику вокруг возвращения граждан Украины из Уханя.

"У нас полностью контролируемая ситуация, мы обязательно должны забирать наших граждан. К сожалению, некоторые СМИ распространяют какую-то дезинформацию о том, куда их везут, что что-то не готово. У нас есть несколько вариантов, мы полностью готовы", - сказал он.

Зеленский также напомнил "некоторым политическим партиям", которые обращаются к людям на местах, "подстрекают их перекрывать дороги", что Украина забирает из Китая своих граждан.

"А по поводу этих политических "товарищей" хочу сказать, если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, то когда мы привезем всех наших граждан, а мы обязательно это сделаем, потому, что это наш долг, конституционный и просто человеческий, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - заявил он.

Теги: #эвакуация #коронавирус #гончарук
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