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11:17 18.02.2020

Сингапур направит $4,6 млрд на поддержку экономики и борьбу с коронавирусом, отложит повышение налога на товары и услуги

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Сингапур направит $4,6 млрд на поддержку экономики и борьбу с коронавирусом, отложит повышение налога на товары и услуги

Власти Сингапура объявили во вторник о выделении 6,4 млрд сингапурских долларов ($4,6 млрд) для борьбы с коронавирусом и поддержки экономики, пишут англоязычные СМИ.

Министр финансов страны Хэн Сви Кит заявил в парламенте, что 800 млн сингапурских долларов ($575 млн) будет выделено министерству здравоохранения на борьбу с распространением коронавируса, еще 5,6 млрд сингапурских долларов пойдет на поддержку бизнеса и потребителей, пишет Bloomberg.

Он также сообщил, что правительство не отказалось от планов повышения налога на товары и услуги к 2025 году, но не будет делать этого в следующем году. По словам министра, власти выделят субсидии в размере 6 млрд сингапурских долларов, чтобы поддержать потребителей после повышения налога.

В понедельник Сингапур, где было зарегистрировано более 70 случаев заражения коронавирусом, ухудшил прогноз экономического роста и заявил, что ожидает большего влияния нового типа вируса на экономику страны, чем во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, когда на поддержку экономики было выделено 230 млн сингапурских долларов.

Теги: #сингапур #коронавирус
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