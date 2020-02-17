Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом

Коронавирус COVID-19 за пределами КНР затронул лишь незначительную долю населения, поэтому тотальные меры безопасности были бы излишними, заявил в понедельник исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это очень серьезная вспышка, и у нее есть потенциал роста, но мы должны сбалансировать (ответные меры - ИФ), учитывая число зараженных лиц. За пределами провинции Хубэй эпидемия затронула лишь очень, очень крошечную, крошечную пропорцию населения", - приводят его слова западные СМИ.

Он также выступил против полного прекращения движения круизных лайнеров в связи с коронавирусом.

"Если мы собираемся остановить каждый круизный лайнер в мире из-за малой вероятности потенциального контакта с потенциальным патогеном, то где мы остановимся?" - отметил он.

Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Меры следует предпринимать пропорционально ситуации. Всеобъемлющие меры могут и не помочь", - сказал он журналистам в Женеве.

По его словам, рост числа зараженных демонстрирует снижение за последние дни. Однако, предупредил Гебрейесус, эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью.

Он привел данные, согласно которым у 80% зараженных наблюдается легкое течение болезни, и пациенты выздоравливают, у 14% инфицированных проявляются серьезные симптомы, и лишь у 5% пациентов состояние становится критическим, что может привести к смерти.

Гебрейесус также упомянул "сравнительно небольшое число" зараженных среди детей и добавил, что это явление еще необходимо изучить.

По информации ВОЗ, смертность от COVID-19 - примерно 2%, и это ниже, чем в случае атипичной пневмонии (SARS), бушевавшей в 2002 - 2003 годах, или у ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, распространившемся в декабре из города Ухань. Скончались 1772 человека