Во Львовской области из озера достали автомобиль с четырьмя погибшими
Спасатели достали из озера в с. Коты Яворовского района (Львовская обл.) легковой автомобиль с четырьмя погибшими, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"16 февраля в 8:53 ч. поступило сообщение, что на автодороге Рава-Русская - Судовая Вишня при въезде в с. Коты Яворивского района автомобиль "Audi-80" не справился с управлением и слетел в озеро", - говорится в сообщении.
Спасатели провели работы по обследованию дна озера.
Обстоятельства ДТП выясняются.
От ГСЧС привлекалась одна единица техники и шесть человек личного состава.