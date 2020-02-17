События

04:56 17.02.2020

Во Львовской области из озера достали автомобиль с четырьмя погибшими

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Спасатели достали из озера в с. Коты Яворовского района (Львовская обл.) легковой автомобиль с четырьмя погибшими, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"16 февраля в 8:53 ч. поступило сообщение, что на автодороге Рава-Русская - Судовая Вишня при въезде в с. Коты Яворивского района автомобиль "Audi-80" не справился с управлением и слетел в озеро", - говорится в сообщении.

Спасатели провели работы по обследованию дна озера.

Обстоятельства ДТП выясняются.

От ГСЧС привлекалась одна единица техники и шесть человек личного состава.

Теги: #авто #жертвы #дтп #украина #львовская_область
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