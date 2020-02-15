Пристайко в Мюнхене встретился с прокурором Международного уголовного суда

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсудой на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсудой на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - сказано в сообщении на странице МИД в Твиттере.

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу, мероприятие продлится до воскресенья. Конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. По итогу мероприятия обычно не подписывают коммюнике и не принимают других письменных решений, тем не менее конференция служит важной площадкой для контакта представителей разных государств.