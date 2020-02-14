ГБР сообщило о подозрении пособнику чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении пособнику начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины, которого задержали на взятке в 2,5 млн грн.

"Чиновник, во избежание своего разоблачения, привлек к преступлению пособника, который организовал передачу неправомерной выгоды от представителя субъекта предпринимательской деятельности", - сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщалось, чиновник Кабмина был задержан 4 февраля за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) от представителя строительного бизнеса. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.