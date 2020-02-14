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11:28 14.02.2020

Законопроект о военной полиции будет подан в Раду до 22 февраля - замминистра обороны

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Законопроект о военной полиции будет подан в Раду до 22 февраля - замминистра обороны

Проект закона о создании в Украине военной полиции, разрабатываемый в Министерстве обороны страны, будет подан в Верховную Раду до 22 февраля 2020 года, заявил заместитель главы оборонного ведомства Александр Полищук.

"Мы осознаём, что опаздываем с подготовкой этого законопроекта, но вместе с этим мы считаем, что он поступит вовремя, до конца следующей недели", - заявил Полищук в пятницу на заседании комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады.

На уточняющий вопрос от депутата Ирины Верещук ("Слуга народа") о том, произойдёт ли внесение законопроекта до 22 февраля 2020 года, замминистра ответил утвердительно. Он отметил, что сейчас по поводу функций и полномочий военной полиции ведутся дискуссии.

"Есть некоторая дискуссия того, как должна выглядеть военная полиция: должна ли быть у неё функция следствия или нет? Это тот вопрос, который мы на горизонтальном уровне дорабатываем с нашими коллегами с других министерств", - добавил Полищук.

Ранее глава Военной службы правопорядка подполковник Владимир Потапов заявил, что законопроект о создании военной полиции в системе Министерства обороны должен попасть в Раду до 31 марта 2020 года.

Теги: #военные #законопроект #полиция #минобороны
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