Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов

Президент Украины Владимир Зеленский заверил бизнес-ассоциации в открытости к сотрудничеству и готовности выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан, сообщил Офис главы государства.

"Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем - мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты", - сказал Зеленский на встрече с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны.

Глава государства отметил, что Украина имеет большой потенциал для развития, роста и проведения дальнейших реформ, в частности, судебной.

"Но пока она (судебная реформа – ИФ) не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов. Мы с нашей командой, я лично действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину", - сказал Зеленский.

"Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным", - сказал Зеленский.

Также он напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от $10 млн США.

Зеленский поблагодарил участников встречи за их бизнес-деятельность и активное участие в жизни украинского государства и предложил проводить подобные встречи ежемесячно на постоянной основе.

В свою очередь, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил, что на встрече присутствовали крупнейшие инвесторы, которые привлекли десятки миллиардов долларов в украинскую экономику и готовы вкладывать дальше.

"88% американских компаний, которые уже работают в Украине, отмечают рост своих доходов, 65% готовы продолжать инвестировать", - сообщил он.

Также Гундер поддержал предложение Зеленского проводить регулярные встречи. По его убеждению, диалог является важным для плодотворного сотрудничества.

"Мы настроены оптимистично и готовы работать вместе. Только объединив усилия, мы сможем достичь нашей общей цели", - резюмировал он.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова также отметила необходимость поддерживать постоянный диалог и обратную связь с представителями деловых кругов.

"Для достижения результата мы с вами должны понимать, что по законодательству пока не работает или некорректно имплементированы на практике. Давайте быть на прямом контакте, чтобы совместно решать проблемные вопросы", - сказала она.

Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко положительно оценила шаги, предпринятые в последнее время для улучшения инвестиционного климата, в частности запуск реформированной Государственной таможенной службы.

Также она отметила демонополизацию "Укрспирт", продвижение земельной реформы, сохранения независимости Национального банка и запуск кредитов для микробизнеса.

В то же время Деревянко подчеркнула необходимость проведения судебной реформы, "чтобы все имели равные условия игры".