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19:18 13.02.2020

Волынец заявил о факте отключения ш/у "Южнодонбасское №1" от энергоснабжения, назвал последствия для отрасли

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Волынец заявил о факте отключения ш/у "Южнодонбасское №1" от энергоснабжения, назвал последствия для отрасли

На "ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" отключен вентилятор главного проветривания, также идет отключение агрегатов главного водоотлива, сообщил в видеообращении в Facebook в четверг вечером глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, вследствие этого через несколько часов будут затоплены камеры центрального водоотлива нижнего горизонта, что, в свою очередь, может повлечь за собой затопление соседней с ш/у "Южнодонбаское № 1" шахты им. Сургая.

Как отметил Волынец, учитывая, что эта шахта - одна из двух в стране, добывающих уголь марки К, ее затопление может привести к остановке коксохимической и металлургической отраслей.

По его мнению, критическая ситуация в угледобывающей отрасли страны возникла, в том числе, из-за импорта электроэнергии и угля из РФ, повлекшее за собой ограничение использования отечественной продукции.

"За семь месяцев года в Украину импортировано 3,7 млрд кВт-ч российской электроэнергии. Это значит, что Украина не использовала 2,3 млн тонн собственного угля", – заявил Волынец.

Между тем, по его данным, на складах страны накопилось 2,7 млн тонн угля, импортированного из РФ.

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку, глава профсоюза призвал их, в частности, решить проблему задолженности перед шахтоуправлением за уголь и его задолженности за э/э.

Он уточнил, что долги ПАО "Центрэнерго" и ГП "Держвуглепостач" перед ш/у составляют 189 млн грн, что в два раза превышает долги "Южнодонбасского №1" по зарплате.

При этом Волынец указал, что задолженность за электроэнергию, возникшую за последние три месяца, составляет 27,5 млн грн, что также, по его мнению, несоизмеримо мало по сравнению с долгами перед ш/у.

Как сообщалось, о вынужденном отключении с 13 февраля ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1"от энергоснабжения, включая вентиляцию и водоотвод, ранее заявлял оператор системы распределения (ОСР) "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", который получил соответствующее требование поставщика "Укрэнергоуголь".

 

Теги: #угледобыча #энергетика
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