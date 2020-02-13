События

16:11 13.02.2020

Харьковская полиция ищет "минера" торговых центров, ж/д и автовокзалов

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Харьковская полиция ищет "минера" торговых центров, ж/д и автовокзалов

Полиция проверила поступившую на почту информацию о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах Харькова (всего 87 объектов), но не нашла никаких взрывных устройств.

"Полицейские тщательно осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы установить и задержать лжеминера.

Теги: #минер #полиция #харьков
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