Украинская сторона на переговорах в Минске передала уточненный список удерживаемых – пресс-секретарь Кучмы

Украинская сторона в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины подала уточненный список удерживаемых лиц, об освобождении которых будет ходатайствовать, а также свои предложения по поиску пропавших без вести.

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.