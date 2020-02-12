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18:22 12.02.2020

Украинская сторона на переговорах в Минске передала уточненный список удерживаемых – пресс-секретарь Кучмы

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 Украинская сторона в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины подала уточненный список удерживаемых лиц, об освобождении которых будет ходатайствовать, а также свои предложения по поиску пропавших без вести.

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

Теги: #олифер #ткг #заключенные
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