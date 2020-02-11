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18:13 11.02.2020

Все освобожденные в результате обмена украинцы получили предложения новой работы и жилья - Минветеранов

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Все освобожденные в результате обмена украинцы получили предложения новой работы и жилья - Минветеранов

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявляет, что все освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" 29 декабря 2019 года украинцы получили предложения новой работы и жилья.

"Мы индивидуально работали с каждым, собирая пожелания, анализируя возможности. У нас нет ни одного человека, которому не были предложены решения по работе и жилью", - привела слова начальника управления Минветеранов Сергея Мокренюка пресс-служба ведомства.

В Минветеранов подчеркнули, что всем 64 гражданским лица, которые были освобождены в результате обмена, предоставлена полноценная медицинская помощь, обеспечена психологическая реабилитация.

"Минветеранов вместе с областными государственными администрациями предоставили более тысячи предложений освобожденным лицам по месту проживания, в частности, в Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Хмельницкой, Донецкой, Винницкой областях. Обычно - это общежития семейного типа. Также, с освобожденными лицами работала Государственная служба занятости, предоставила предложения по вакансиям в соответствии с их специальностями, квалификациями и пожеланиями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что половина из числа освобожденных уже вернулась к обычному образу жизни, но есть те, кто пока не могут вернуться к полноценной жизни, поскольку еще не получили восстановленные документы или требуют специфического лечения.

"Они находятся в киевском общежитии, государство и общественные организации покрывают их ежедневные расходы. Они будут находиться там столько, сколько потребуется, чтобы предоставить им полноценную помощь", - сообщили в ведомстве.

"Люди находились в плену, сейчас им предлагают три-пять вариантов, и им трудно выбрать. Они откладывают свое решение покинуть медицинские учреждения, и это может создавать определенные неудобства", - отметил Мокренюк.

По информации Минветеранов, после реабилитации 47 человек уже определились с местом жительства и работы, остальные лица после окончания реабилитации будут размещены в общежитии Киева до окончательного определения с местом жительства и работой.

Как сообщалось, ранее освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" 29 декабря 2019 года украинцы попросили уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову посодействовать в обеспечении их жильем.

29 декабря на Донбассе прошел обмен удерживаемыми лицами в формате 76 на 124. 76 граждан вернулись на подконтрольную Украине территорию, а шесть человек остались в ОРДЛО.

Теги: #жилье #обмен #пленные #минветеранов
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