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05:36 11.02.2020

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

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В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 103 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,097 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончалось 67 человек, выявлено 1,552 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника 31,728 тыс. человек (в Ухане - 18,454 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 974 случаях (в Ухане - 748 случаев). Уровень смертности в провинции в целом составил 3,07%.

После выздоровления из медучреждений выписано 2,222 тыс. человека.

Теги: #коронавирус #провинция #китай #распространение
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