События

03:32 11.02.2020

Под Киевом правоохранители разоблачили нарколабораторию

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В Киевской области правоохранители разоблачили нарколабораторию в складском помещении, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"По результатам проведенных обысков изъято оборудование для изготовления наркотических веществ в лабораторных условиях, химикаты, а также расфасованные в пакеты порошкообразные вещества белого цвета, которые направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что группа лиц занималась изготовлением наркотических веществ в складском помещении, расположенном в одном из поселков Киевской области, с целью дальнейшего их сбыта среди населения.

В настоящее время трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Теги: #прокуратура #нарколаборатория #украина #киевская_область
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