На реставрацию костёла Святого Николая в Киеве выделят 50 млн грн - Бородянский

Министерство культуры, молодежи и спорта начало подготовку к реставрации костёла Святого Николая в Киеве, сообщил министр Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

"На реставрацию фасадов в государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн", - написал министр.

Он также отметил, что Министерство установило приоритет расходов для реставрационных работ, в частности, с учетом состояния объекта, который требует немедленной реставрации.