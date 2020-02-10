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14:58 10.02.2020

Суд избрал волонтеру Марусе Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства

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Суд избрал волонтеру Марусе Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства

В понедельник Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства ветерану АТО, военнослужащей Вооруженных сил Украины Елене Самбул (Маруся Зверобой), сообщает телеканал "Прямой".

Согласно решению суда, теперь на нее должны надеть электронный браслет. Ходатайство об избрании меры пресечения для нее в виде личного обязательства подал следователь по делу.

Вместе с тем, как сообщает телеканал "НАШ", в связи с избранием такой меры пресечения Зверобой должна сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и являться к следователю.

Мера пресечения действительна до 9 апреля 2020 года.

26 ноября Госбюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

"Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Статья 346 УКУ. "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля", - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

В информации ГБР не указываются имена и фамилии нардепа и гражданки Украины, в отношении которых направлены проекты подозрений.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области в конце октября говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали визит Зеленского в Золотое.

Детективы Государственного бюро расследований утром 28 ноября пришли с обысками в дом волонтера Маруси Зверобой в Калиновке, сообщила Зверобой на своей странице в Фейсбуке.

Согласно видеотрансляции, которую опубликовала Зверобой, следователь ГБР Игорь Ковиза совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецразделением "Альфа" вручили ей разрешение на проведение обысков, а также потребовали сдать мобильный телефон.

Теги: #мера_пресечения #зверобой #суд
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