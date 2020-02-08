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18:31 08.02.2020

Боевики в субботу обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберной артиллерии

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Боевики в субботу обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберной артиллерии

В течение суток субботы, 8 февраля, боевики на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаб операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Орехово из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм - 12 снарядов и из минометов калибра 120 мм - 16 мин. Сегодня, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Теги: #всу #оос #боевики
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