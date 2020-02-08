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05:36 08.02.2020

Крымская прокуратура объявила о подозрении двум участникам "самообороны Крыма", которые якобы несли службу на одном из блокпостов

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Крымская прокуратура и полиция объявили о подозрении двум участникам "самообороны Крыма", которые в 2014 году якобы несли службу на одном из блокпостов вблизи Красноперекопска, сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г.Севастополе сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемые осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

Кроме того, в 2014 году от оккупационной власти "самообороновцы" награждены медалями "За возвращение Крыма" и "За защиту Крыма".

В настоящее время подозреваемых объявили в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

Теги: #подозрение #арк #прокуратура #злоумышленники #украина
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