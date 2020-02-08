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04:36 08.02.2020

Рябошапка: Защита бизнеса и содействие росту инвестиций в экономику Украины – приоритет для прокуратуры

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Рябошапка: Защита бизнеса и содействие росту инвестиций в экономику Украины – приоритет для прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 7 февраля на встрече с представителями инвесторов и бизнес-сообществом по приглашению Американской торговой палаты (ACC) в Украине сообщил, что в рамках реформы системы уголовной юстиции, недавно были утверждены приоритеты деятельности органов правопорядка и прокуратуры на 2020 год.

"Одним из этих приоритетов, в частности, для нас является защита бизнеса и содействие тому, чтобы инвестиции в экономику нашей страны только росли", - сказал Рябошапка.

Как отмечается, это направление было определено с первых дней работы и для этого создан департамент, который занимается процессуальным руководством по делам, связанным, в том числе, с давлением на бизнес, который уже дает хорошие результаты.

В свою очередь, представители Палаты отметили, что уже ощущаются определенные изменения по уменьшению давления на бизнес. Однако, вместе с тем, еще остаются проблемные вопросы, на которые они обратили внимание генпрокурора.

Отмечается, что участники встречи договорились о дальнейшей коммуникации, которая будет способствовать построению доверия представителей бизнеса в органы правопорядка.

Теги: #инвестиции #прокуратура #поддержка #украина #бизнес
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